GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Keçiören Metrosu'nun açılış töreni
Meydanda bayrak sallayan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Metro hattından görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun Açılış Törenine Katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Keçiören Metrosu'nun açılış töreni Meydanda bayrak sallayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Metro hattından görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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