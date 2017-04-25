Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Büyükelçi Saparbekuli, bazı büyükelçilik mensuplarının da yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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