Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Büyükelçi Saparbekuli, bazı büyükelçilik mensuplarının da yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.