Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuli'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Saparbekuli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Saparbekuli'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.