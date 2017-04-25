Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Büyükelçi Saparbekuli, bazı büyükelçilik mensuplarının da yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. - ANKARA

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