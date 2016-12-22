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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti.

(Tür: Ankara)

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