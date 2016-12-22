Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti.
(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişlerı Bakanı'nı kabul etti
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