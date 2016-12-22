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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Al Sani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Al Sani'yi Kabul Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Al Sani'yi Kabul Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dıs¸is¸leri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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