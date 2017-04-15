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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da Konuştu 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da Konuştu 2
(Tür: İstanbul)
15 Nisan 2017 Cumartesi 16:11
(Tür:
İstanbul
)
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[9503898] DHA
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