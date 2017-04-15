Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da Halka Seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam konusundaki kararım da belli. İşte yarın ki alacağımız karar aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam konusundaki kararım da belli. İşte yarın ki alacağımız karar aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır. Şimdi göreceğiz, hemen parlamentoya kanun tasarısı geldiğinde bakalım Kılıçdaroğlu ne diyecek? Evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Sayın Bahçeli 'evet' diyor, sayın Yıldırım da 'evet' diyor. Dolayısıyla parlamentodan geçti, bana geldi, ben de buna onayı veririm, işi bitiririm. Ha olmadı. O zaman ne yapacağız? Bir referandum da onun için yapacağız." dedi.
Erdoğan, Kartal'da halka hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.
Marmaris'ten saat 03.30'da İstanbul'a geldiğini, Marmaris'ten FaceTime ile yaptığı çağrıya uyan on binlerin kendisini karşıladığını aktaran Erdoğan, genci yaşlısı, kadını erkeği, herkesin Atatürk Havalimanına geldiğini hatırlattı.
Havalimanında 1. Ordu Komutanı ve Vali ile beraber koordinasyon yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Fakat gençler yanıma geldi. Ne dediler biliyor musunuz? 'Saat 23.15 gibi buradan Kemal Kılıçdaroğlu geçti.' Nasıl dedim? 'Vallahi geldi, VIP'ten geçti.' dediler. Tabii biz o zaman detaylarını bilmiyorduk. Şimdi detaylar çıktı. Meğerse geliyor, orada tanklar duruyor. Tanklara bir selam. Kendi adamları hemen o tankların başındakilerle görüşüyor. Görüştükten sonra ışıldaklı arabaya binip, doğru Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Bak, o gün bugün oldu Kılıçdaroğlu ile bir şey konuşamadım. Söylüyorum sana, hala cevap veremedin. Ama kalkıp Kral FM'de diyordun ki; 'İlk defa tankların önüne ben çıkarım.' Niye çıkamadın? Niye kaçtın? Bizim üzerimizde F16'lar uçuyordu, helikopterler uçuyordu. Ama biz, damadım, eşim, kızım, torunlarım hep beraber vatandaşlarımızla birleştik, bütünleştik. Niye? Biz yola kefenlerimizle çıktık. Aramızdaki fark bu Kılıçdaroğlu."
Ana muhalefeti eleştirerek ülkede bir dikili ağaçları bulunmadığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sizin bu millet için derdiniz yok, derdiniz. Yapacak bir şeyiniz de yok. ve şimdi utanmadan, sıkılmadan darbeyi bizim örtbas ettiğimizi söylüyor. Bu adam yalan makinesi. Şu anda cezaevlerinde bu kadar asker, polis, sivil var. Bunları oraya kim tıktı? Bunları biz bütün emniyet güçlerimizle beraber yakalayarak, cezaevlerine, yargının kararıyla tıktık. Şu anda oradalar, oradalar. Sen mi yaptın bu işleri? Bu kararları sen mi aldın? İdam konusundaki kararım da belli. İşte yarın ki alacağımız karar aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır. Şimdi göreceğiz, hemen parlamentoya kanun tasarısı geldiğinde bakalım Kılıçdaroğlu ne diyecek? Evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Sayın Bahçeli 'evet' diyor, sayın Yıldırım da 'evet' diyor. Dolayısıyla parlamentodan geçti, bana geldi, ben de buna onayı veririm, işi bitiririm. Ha olmadı. O zaman ne yapacağız? Bir referandum da onun için yapacağız. Nereye geleceğiz? Millete geleceğiz. Asıl kararı kim verecek? Şehitlerimizin varisleri verecek. Gazilerimiz verecek, milletimiz verecek ve Allah'ın izniyle verilen karar neyse o da uygulamaya girecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça, içeride ve dışarıda birilerinin adeta yüreğinin daraldığını ifade ederek, "Nasıl daralmasın? İstanbul'a bakıyorlar. Boğaz boyunca inci gibi dizilmiş 3 köprüyü görüyorlar. Şimdi 'hayır'cılara bakalım. Kim 'hayır' diyor? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bunlar 'hayır' dedi mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 'hayır' dedi mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dedi mi? Marmaray'a 'hayır' dedi mi? Avrasya Tüneli'ne 'hayır' dedi mi? Osmangazi Köprüsü'ne 'hayır' dedi mi? ya neye 'evet' diyeceksiniz siz? Çünkü bu millete, bu memlekete faydalı hiçbir şeyde bunlar yok." diye konuştu.
Erdoğan, temelini attıkları 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan inşa edileceğini ve 2023'e yetiştirileceğini anlattı.
Köprünün 2 kule arasının 2023 metre olacağını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ve dünyanın bir numaralı köprüsü olacak. Biz bu millete aşığız, aşık. Biz dertliyiz, dertli. Benim vatandaşım, benim milletim öyle affedersiniz patika yollarda değil artık. Bölünmüş yollarla elhamdülillah arabasına biniyor, huzurlu bir şekilde bastırıp gidiyor. 79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 senede 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. O 79 senenin içinde tek partili dönemler var biliyorsunuz. CHP'nin iktidarları. Ne yaptınız ya, konuşun bakalım, ne yaptınız? Bak şimdi bir de ne geliyor? Şehir hastaneleri geliyor. İstanbulumuz da biri de size yakın geliyor inşallah, Samandıra'ya. Orada dev bir şehir hastanesi yapacağız. Şu anda ihalesi yapılmak üzere. Avrupa yakasında inşaat devam ediyor ve bunlar dünyanın erişemediği sağlıktaki reformlar."
Ezan okunması üzerine konuşmasına ara veren Erdoğan, "Bu vesileyle Kartal Gümüşpınar Mahallesi, 62 yaşında Erzurumlu, Yakacık'da, kendisine bir bayan şoförün çarpması neticesinde ağır yaralı hastaneye kaldırılan Soğanlık Mahalle Başkanımız Yusuf Süha Önal kurtarılamadı. Üç erkek, bir kız çocuğu vardı. Yaş 62. Cenazesi Erzurum'a gönderildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Hep beraber ruhuna fatiha." dedi.
Notlar
Kartal'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski AB Bakanı Egemen Bağış ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da eşlik etti.
Erdoğan, konuşmasının ardından halkı selamlayarak satranç takımı dağıttı. Daha sonra elinde davuluyla sahneye çıkan bir vatandaş, "Türkiye'deki bütün Roman kardeşlerime şöyle diyorum: Bizi kanunlarla, nizamlarla, ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımız 2007 yılında polisin mukavemet kanunlarını kaldırdı. 2011 yılında Çingenelik ibaresini kaldırtan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'evet' demek boynumuzun borcudur. Kasımpaşa Müzisyenler Derneği İstanbul Federasyon olarak bu davulu reisimize hediye ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra davulun tokmağını alarak bir süre davul çaldı. Bu esnada da Roman vatandaş, "Ayrı gayrı yok. Tokmak da başkanın elinde, davul da başkanın elinde." diye konuştu.
Soğanlık Yeni Mahallesi Muhtarlığı önünde düzenlenen etkinlikte yer bulamayan vatandaşlar, Erdoğan'ı, çevre evlerin balkonlarından ve çatılarından dinledi. Alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterlerinin yanı sıra "Evet İnşallah", "Birlikte Evet", "Kartal Evet Diyor" yazılı afişler de asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çocuklara oyuncak bebek ve araba dağıtıldı.
(Bitti)