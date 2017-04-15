Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da Halka Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunlar ise paralel devletmiş. Geç o işi geç. Sen sıkıyorsa yüreğin çık Türkiye'ye gel. Pensilvanya'ya sıkışıp kaldın. Niye gelemiyorsun Türkiye'ye? Gel buraya şarlatan gel. Bu şarlatana aklını kiraya vermiş olan vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen uyanın, aklınızı kiraya vermeyin." dedi.



Erdoğan, Kartal'da halka hitaben yaptığı konuşmada, büyüme rakamının Avrupa Birliği ortalamasının iki katı olduğunu, Türkiye'yi durdurmak için ne yaptılarsa olmadığını ifade etti.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının devreye sokulduğunu ama bunun da tutmadığını dile getiren Erdoğan, "Hep söyledim, 'Bunlar siyasi, hiç takmayın' dedim. Sokakları terörize etmeye kalktılar, olmadı. Çukurlarla terör örgütüne yol vermeye çalıştılar, yine başaramadılar. DEAŞ'ı sahaya sürdüler, yine olmadı. FETÖ ihanet çetesinin ordu, emniyet ve yargıdaki tüm militanlarını üzerimize saldılar, milletimiz hiçbirine geçit vermedi. Ülkemizin güya ana muhalefet partisi de aynı değirmene su taşıdı ama nafile." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya davet ettiğini, önce olumsuz cevap verdiğini, cuma günü baskılara dayanamayarak geleceğini bildirdiğini anlatan Erdoğan, "Geldi, Yenikapı ruhunu bir hafta 10 gün sonra eleştirmeye başladı. Yenikapı ruhunda birleşenler işte burada. AK Parti, MHP bir oldular. Parlamentoda 339'la ciddi bir şu andaki halk oylaması neticesi doğdu." diye konuştu.



Erdoğan, yarın da sandıklarda bu birlikteliğin gösterileceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu HDP denilenler kongrelerinde bayrağımızı asmazlardı, İstiklal Marşımızı söylemezlerdi. Şimdi bunlar ne diyor? 'Hayır' diyor. 'Hayır' diyen kardeşlerim, sizlere hatırlatıyorum; bunlarla beraber olmak ister misiniz? Öyleyse yarın gelin bunlara ses verelim. CHP'ye sesleniyorum; Sayın Kılıçdaroğlu sen değil miydin? Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın. Hepsinin elimizde belgeleri, kayıtları var. İşte bu Kılıçdaroğlu böyle birisi. Ama biz gittik aslanlar gibi bayrağımızı da dalgalandırdık ve Hakkari'de Selahaddin Eyyubi Havalimanını da açtık." dedi.



"Evet" diyenlerin 81 vilayetin tamamında mitinglerini yaptığını anlatan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu sen nerede yapıyorsun? Kahvehane köşelerinde, düğün salonlarında yapıyorsun. Çık meydana çık. Niye? İnanmıyorsun ki yaptığın işe." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"780 bin kilometrekare vatanımızı bölmek isteyenler var mı? Devleti bölmek isteyenler var mı? Var. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunlar ise paralel devletmiş. Geç o işi geç. Sen sıkıyorsa yüreğin çık Türkiye'ye gel. Pensilvanya'ya sıkışıp kaldın. Niye gelemiyorsun Türkiye'ye? Gel buraya şarlatan gel. Bu şarlatana aklını kiraya vermiş olan vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen uyanın, aklınızı kiraya vermeyin. Akıl, ilim Allah'ın bize büyük bir lütfu. Rabbim ayetlerinde ne buyuruyor? Düşünerek hiç akletmez misiniz? Akledeceğiz, düşüneceğiz, kararımızı da buna göre vereceğiz. Altı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet olanlarla beraber olmayacağız.



Bir yalan daha uydurdular. 'Efendim Türkiye'yi eyaletlerle böleceklermiş'. Geç o işi geç. Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydun mu? 14 yıldır biz Türkiye'yi yönetiyoruz böyle bir şey duydun mu? Duymaz uydurur, bunlar böyle. Çünkü bunlarda iftira mekanizması acayip çalışıyor. Bunlarla ilgili de kaç kere bunları açıkladık. Yalan makinesi bunları söylemeye devam ediyor. Çünkü bunların konuştuklarının anayasa ile yakından uzaktan alakası yok. Biz gerçekleri anlattıkça, bu yalanların balonları da birer birer söndü."



(Sürecek)