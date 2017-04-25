Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karar Tamamen Siyasi, Tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye kararıyla ilgili, "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" dedi. Reuters'a gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'nin Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesi kararıyla ilgili, "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" dedi.



SİNCAR'A DÜZENLENEN HAVA HAREKATI



"Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava harekatına ilişkin ise, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve Kuzey Irak'ı bilgilendirdik. Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



(İHA)