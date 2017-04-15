Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil 'Hayır' Diyorsa, Bölücü Başının Olduğu İmralı 'Hayır' Diyorsa,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün."