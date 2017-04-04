Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamuoyu Anketlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu anket çalışmalarıyla ilgili, "Kampanyamızı başlattığımız günden bu güne her geçen gün evet tırmanışı devam ediyor. Kamuoyu araştırmalarından gelen neticelerde bunu gösteriyor. Çığ haline geldi kartopu ve büyüyerek devam ediyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Nisan referandum u için kamuoyu anket çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kampanyamızı başlattığımız günden bu güne her geçen gün evet tırmanışı devam ediyor. Ben meydanların dilini bilirim. Ömrüm buralarda geçti ve şuanda da meydanlar bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız devam ediyor. Oralardan gelen neticeler de bunu gösteriyor. Bu hafta çok daha belirleyici olacak. Bu son iki hafta evet tırmanışını daha da arttırarak devam ettirecektir. Çığ haline geldi kartopu ve büyüyerek devam ediyor. Temenni ediyorum ki; milletimizin, vatanımızın aydınlık yarınları için 16 Nisan milat olacaktır. Bu miladı milletimiz özellikle en kısa zamanda görmeye başlayacaktır. 17 Nisan'dan itibaren Türkiye'de bu anayasa değişikliği tümüyle uygulamaya girmeyecek. Sadece birkaç maddesi uygulamaya girecek. Asıl uygulama 2019 seçimi ile beraber olacak. 2019 seçimi ile beraber inşallah şuanda geçen paket uygulamaya girecek" ifadelerini kullandı.



2019'un beklenip beklenilmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu konudaki teklif özellikle iktidar partisi ile beraber hareket eden MHP'nin müşterek kararı ile olur. Başbakanımız da 'Biz kesinlikle erken seçim düşünmüyoruz' dedi. Erken seçim düşünülmediğine göre böyle bir şey gündemde değildir" diye konuştu. - ANKARA