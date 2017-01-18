Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Ishii'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Ishii'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

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