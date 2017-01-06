Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratın En Önemlisi Teknik İstihbarat Değildir, En Önemlisi İnsani...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratın en önemlisi teknik istihbarat değildir, en önemlisi insani istihbarattır ve bu konuda muhtarlarımız, bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de o denli kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak öncelikle kimden gelirse gelsin terör eylemlerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz."