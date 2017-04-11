Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteyen İstediği Hastaneye Gider. İlaç Noktasında Kimsenin Bir Sorunu Yok,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteyen istediği hastaneye gider. İlaç noktasında kimsenin bir sorunu yok, istediği eczaneden gider ilacını alır. Şimdi daha da ileri gittik. En son geçenlerde Sayın Başbakan'la da konuştuk. Kanserde bir ilaç noktasında şey vardı, dedik ki kanserde bile ithal ilaçlara ödenen para noktasında bu konuda da bence vatandaşlarımıza yardımcı olalım, bunun dahi bedelini devlet olarak ödeyelim. Şu anda geldiğimiz nokta sağlıkta bu."