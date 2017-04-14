Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de İstemeseler de Türkiye Ekonomide de Tavan Yapacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının notları vardı değil mi? Ne oldu? Şimdi aynı notu verebiliyorlar mı? Hepsi bu noktada geri adım atmaya başladılar. Türkiye ekonomide de tavan yapacak, daha iyi bir yere geleceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.



Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin son dönemlerde ekonomideki ortalamasına bakıldığında 1,8-1,9. Ama Türkiye'ye bakıyorsunuz Türkiye şu anda 2,9. Bu tabii bunları 'ya biz nereye gidiyoruz' diye ister istemez düşündürüyor. Çünkü Türkiye burada kalmayacak, Türkiye daha ileriye gidecek. Malum sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının notları vardı değil mi? Ne oldu? Şimdi aynı notu verebiliyorlar mı? Hepsi bu noktada geri adım atmaya başladılar, şimdi daha hakkaniyete yaklaşır duruma geldiler. Çünkü isteseler de istemeseler de gerçek ortaya çıkacak. Türkiye ekonomide de tavan yapacak, daha iyi bir yere geleceğiz. Biz yatırımlarımızı durdurmayacağız, aynı kararlılıkla yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.



"Charter School'lardan 750 milyon dolar yılda gelir elde ediyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yöneltilen bir soru üzerine, "Ümidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu ümidimi koruyorum. Temennim odur ki, Amerika bu yanlışı görmüştür. Dolayısıyla artık bu şarlatanı ülkesinde barındırıp, başına bela etmemeli. Tabii bu şarlatanla beraber, bu şarlatanın bütün yavruları da orada. Orada karargahı kurmuşlar. Charter School'lardan 750 milyon dolar yılda gelir elde ediyor. ve bunların hepsi muvazaalı gelirler. Bütün bunlar nereye harcanıyor? İşte bakıyorsunuz, kongre üyelerine bunların paralar verdiğini, bunların tespit edilerek, biz bunların hepsini kendilerine ilettik. Dosyalar, vesaire bunların hepsi, 80-85 koli evrak gönderdik. Ama nedense bunları idari bir tasarrufla dahi bu adamı hala içeri almayışları düşündürücü" dedi.



"Türkiye bunların şamar oğlanı değil"



Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazardan sonra Sayın Başbakanla, hükümetimizle oturup konuşacağız bunları. Çünkü Avrupa Birliği'nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. 54 sene, böyle bir ülke yok. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.



"Yeter ki kalifiye eleman olsun"



Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınmasına ilişkin yapılan eleştirileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu insanların içinde çok ciddi meslek sahibi olanlar var. Doktor olanlar var, öğretmen olanlar var, eczacı olanı var, avukat olanı var. Değişik mesleklerde aralarında binlerce, on binlerce insan var. Şimdi diyoruz ki, birinci derecede bu insanlardan biz niye istifade etmiyoruz? Bir defa bizim şu andaki işçi çalıştırma anlayışımız veya bu konudaki yasal düzenlemelerimize baktığımız zaman, tabii ki biz vatandaş olmadığı sürece çalıştıramayız. O zaman ne olur bu? Kaçak işçi çalıştırma anlayışı içerisinde suç. Öyleyse bu adımı atmak, bunların içerisinde önce kalifiye olanları değerlendirme imkanı var. Bu kalifiye olanlar değerlendirilebilir mi? Bakın bunun altını çiziyorum; kalifiye. Yeter ki kalifiye eleman olsun. ve bu kalifiye elemanlardan istifade etmek suretiyle bu kaçak işçiliği bir tarafa koymak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL