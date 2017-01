Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstedikleri Kadar Lav Silahı ile Ateş Etsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da dün akşam yapılan saldırılarla ilgili olarak, "İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlara bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe Metro İstasyonu ve toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım alanında yapılan yatırımları anlattı.



İstanbul'da dün akşam emniyet müdürlüğü ve AK Parti teşkilatına yapılan saldırıya değinen Erdoğan, "Ülkemizi terörle, baskıyla, kuşatmayla, ayak oyunları ile, riyakarlıkla sindirmek isteyenlerin oyununu bozacak manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlara bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 'idam isteriz' sloganlarına üzerine ise, "Şu anda referandum sürecindeyiz. İnşallah bu süreç de neticeye ulaşacak. Bunun ardından sizlerin bu talebi inanıyorum parlamentoda gündeme gelecektir. Parlamentodan geçtikten ve önüme geldiği zaman peşinen söylüyorum, ben bunu onaylarım. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Benim milletim ne der beni bu ilgilendirir. Bu manzara Türkiye manzarasıdır. Bu manzara güçlü Türkiye manzarasıdır. Bu manzara yeni Türkiye'nin manzarasıdır" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen büyüyeceğini söyleyen Erdoğan, "Onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar silah ve bombalarla yakacak, yıkacak biz ise inşa edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz" şeklinde konuştu.



"Döktüğümüz her damla kar, her damla ter, bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini tasdikleyen birer çividir"



Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan mısralar okuyan Erdoğan, "İstiklale aşık bu milleti durduracak bir bent, bir zincir inşa edilmedi. Milletimiz en zayıf görüldüğü dönemde Kurtuluş Savaşı zaferini kazandı. Bugün de Türkiye'yi terör örgütleri ile ekonomik saldırılarla köşeye sıkıştılarını sananlara karşı yen ibir istiklal mücadelesi başlattık. Kökü mazide olan anlayış ile bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızdan şüpheniz olmasın. Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz" dedi.



Erdoğan Suriye'de dün 5 askerin şehit olduğunu da hatırlatarak şunları söyledi:



"Dünkü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez, onlar diridirler. Rabbim ayetinde buyuruyor. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin. Onlar ne yaptığımız, attığımız adımları hepsini takip ediyorlar. Onlar ruhları ile bizim yanımızdılar. Onlar diridir, tenlerin ölmesi bir şey ifade etmez. Her şehit haberi yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız. Döktüğümüz her damla kar, her damla ter, bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini tasdikleyen birer çividir. Onun için bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz bin yıldır bu topraklara kanımızı döktüğümüz için bugün burası bizim vatanımızdır diyoruz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbecinin silahlarının karşısına cesaretle dikildiğinde şayet orada kanını dökmeseydi, biz bugüne çıkabilir miydik? İstiklal Marşımızın şairinin dediğini sizler aynen yerine getirdiniz. Ne diyordu 'Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın'. Siz gövdenizi siper ettiniz ve o hayasızca akın durdu. İmansızların karşısında ehli iman kendini ortaya tam manasıyla koydu ve bu neticeyi de aldı."



Tüm terör örgütlerinin çökeceğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ, hepsine karşı. Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'dan beri karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri nasıl çıktıysa bundan sonra de hepsi çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin geleceğe yönelik adımları söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izni ile her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda referandum süreci ile ilgili vatandaşların desteğini isteyerek, "Referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyle ise durmak yok yola devam" dedi. - İSTANBUL