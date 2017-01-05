Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz."