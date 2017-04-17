Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte Bunlar Gezici, Tencere Tava Hep Aynı Hava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından protesto edenleri eleştirerek, "Mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç, milletimizi memnun ederken hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Şimdi gazetede gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da 'Hayır'ı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da, galibiyetin eğlenmesini biliyoruz da, mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar."