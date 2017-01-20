Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldı.
Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını eda eden Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan eşlik etti.
Vatandaşlar, cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra caminin altındaki kültür merkezine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık yarım saat sonra buradan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldı.
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