Cumhurbaşkanı Erdoğan Istanbul'da.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bezm-i Alem Valide Sultan Camiinden çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii çıkışında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Konde ile vatandaşları selamladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bezm-i Alem Valide Sultan Camiinden çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii çıkışında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Konde ile vatandaşları selamladı.