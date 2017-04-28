Cumhurbaşkanı Erdoğan Istanbul'da.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bezm-i Alem Valide Sultan Camiinden çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii çıkışında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Konde ile vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Istanbul'da.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bezm-i Alem Valide Sultan Camiinden çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii çıkışında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Konde ile vatandaşları selamladı.

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