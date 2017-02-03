Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nin ardından helikopterle merkez Seyhan ilçesindeki Adana Havalimanı'na geldi.
Daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'a gittiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nin ardından helikopterle merkez Seyhan ilçesindeki Adana Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'a gitti