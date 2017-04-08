Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü Hem Cumhurbaşkanı Hem CHP Genel Başkanı Değil Miydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanı hem CHP genel başkanı değil miydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanı hem CHP genel başkanı değil miydi. Demek ki sen geçmişinden rahatsızsın"
İSTANBUL (İHA)- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'da partili cumhurbaşkanının tarafız olmayacağı yönündeki sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partili Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Senin geçmişinde bunlar var. Sanki CHP'nin geçmişini hiç okumamış, İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanı hem CHP genel başkanı değil miydi. Demek ki sen geçmişinden rahatsızsın" dedi.
"Biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız"
Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemelerin yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiyenin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar" dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım birlikte kalabalığı selamladı.