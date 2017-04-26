Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Insana Yapılan Yatırım Geleceğe Yapılan Yatırımdır"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ortak basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ortak basın toplantısı düzenledi.