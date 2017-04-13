Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Inşallah, Pazar Gününden Sonra Türkiye'de Yeni Bir Dönem Başlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor, altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok. Ne yapsalar boş, Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş olan 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek. Nüfusu yaşlanan, ekonomisi yavaşlayan, takati, gücü tükenen Avrupa için başka çıkış yolu yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tek dertlerinin millete hizmet ve milleti muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak olduğunu belirtti.



Vatandaşlara, "14 yıldır bunu yaptık mı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar geliyor, bakıyor ki boğazın altından Marmaray geçiyor, adamlar şeş görmeye başlıyor. Bakıyorlar ki Avrasya Tüneli geçiyor boğazın altından, 'Ya Türkler bunu nasıl yapar?'. Bakıyorlar ki körfez geçişini yapmışlar, 'Olmaz ya' diyorlar. Bakıyorlar ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmış, 'Ya nasıl oluyor bu.' Olur, olur, bal gibi olur. Daha neler olacak." ifadesini kullandı.



"Avrupa için başka çıkış yolu yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısının 59'a çıkarıldığını ve bunlardan birinin de deniz üzerine kurulmuş Ordu-Giresun Havalimanı olduğunu belirterek, Rize-Artvin'de de benzer bir havalimanı yaptıklarını aktardı.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Burası Türkiye, daha olacak, bu ülkeyi tutamayacaklar. 2023 hedefi bir başka hedef. Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar, dikkat edin, Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bizim bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkartanlar teröristlere polis korumasında gösteri yaptırdılar. Kendi polis araçlarında bölücü terör örgütünün posterleriyle gösteri yaptılar. Nerede? Almanya'da. Ne yaparlarsa yapsınlar, Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor, altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok. Ne yapsalar boş, Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş olan 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek. Nüfusu yaşlanan, ekonomisi yavaşlayan, takati, gücü tükenen Avrupa için başka çıkış yolu yok."



Vatandaşlara, "Giresun 16 Nisan'da 'evet' diyerek, yurt dışındaki kardeşlerine de sahip çıkıyor mu? Giresun 16 Nisan'da 'evet' diyerek, ülkemize şaşı bakan herkese mesajını vermeye hazır mı?" diye soran ve "Evet" karşılığını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun bu işi bitirdi." değerlendirmesini yaptı.



"İstikrar ve güven, biz bunu başardık"



Türkiye'nin zayıf hükümetlerden çok çektiğini, çok partili hayata geçildiğinden beri koalisyon dönemlerinde siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin patladığını anlatan Erdoğan, "Hani vücut zayıf düştüğünde nezle, grip, diğer hastalıklar ardı ardına gelir ya istikrarsızlık da benzer neticelere yol açıyor. İşte iki kavram, istikrar ve güven, biz bunu başardık, bunu başarınca biz sıçramaya başladık. İşte ekonomik krizden teröre kadar tüm hastalıkların hücum ettiği Türkiye'yi biz tersine çevirdik. Şimdi bunu kıskanıyorlar." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1970 ve 1990'lı yıllarda yaşananların ortada olduğunu vurgulayarak, "Hani bizi delikli kuruşa muhtaç ettikleri dönemleri hatırlayın. Memurların maaşını ödeyemiyorlardı, hatırlayın o günleri." dedi.



Gazın, yağın, karneyle alındığı, hastanelerde kuyrukların olduğu, ilaçların hepsinin alınamadığı dönemler yaşandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi böyle bir problem var mı? İşte onlar 'hayır'cıydı biz ise 'evet'çi. Biz 14 yılda bunu yaptık. Şimdi daha da ileriye taşıyoruz. Artık eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, gıda tarımda, enerjide yeni bir dönem başladı." ifadelerini kullandı.



"Hayırcılar' sefalettir, 'hayırcılar' ne yazık ki Kandil'dir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 270 bin derslik yaptıklarına ve 81 ilde 181 üniversitenin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Giresun'a üniversiteyi kim kazandırdı? Giresun'da üniversite var mıydı? Niye? İstedik ki Giresunlu kardeşlerimiz ülkenin başka yerlerine gitmesin, burada okuyabilsin. 70 kişilik, 80 kişilik dersliklerde değil, 30 kişi altında dersliklerde okusun, bunları yaptık. Kitapları sıralarınızın üzerinde buldunuz mu? İşte 'evet'çi budur, 'hayır'cı ise yokluktur, 'hayır'cılar sefalettir, 'hayır'cılar ne yazık ki Kandil'dir, İmralı'dır. 'Hayır'a ne yazık ki kim talimat veriyor, Pensilvanya'dan Feto, 'Hayır deyin' diyor."



İstanbul Okmeydanı'nda kahvehanedeki olayı anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen gün benim semtim, doğup, büyüdüğüm yer Kasımpaşa Okmeydanı'nda dört tane maskeli terörist kahvehaneyi basıyor, diyor ki 'Buralarda AK Parti'ye, MHP'ye yer yok, burada 'evet'çilere yer yok.' Sen kimsin ya, kimsin? Bunlar terörist. Polisimiz sağ olsun, bunların hepsini yakaladı." dedi.



"Şehitlerimizin katillerini affedemeyiz, böyle bir yetkimiz yok"



Vatandaşların, "İdam isteriz" şeklindeki tezahüratları üzerine ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Bu konuda benim tereddüdüm yok, işte 16 Nisan aynı zamanda idamla ilgili kararın da verileceği gün. Şimdi 16 Nisan'dan sonra parlamentoya gelecek bu yasa teklifi, Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım o da 'evet' diyor, Kılıçdaroğlu da bir yerde ağzından sanki kaçırdı, der veya demez fark etmez. Derse, çünkü anayasa değişikliği gerekiyor, parlamentodan çıkar, demediği takdirde aynen yine böyle millete gideriz, bir halk oylaması yaparız."



Vatandaşlara, "Halk oylamasında siz ne diyorsunuz?" diye soran Erdoğan, "Evet" karşılığını almasının ardından, "Bitti, parlamentodan geçer bana gelirse, ben de bunu onaylarım, hiç endişeniz olmasın. Biz şehitlerimizin katillerini affedemeyiz, böyle bir yetkimiz yok." ifadesini kullandı.



(Sürecek)