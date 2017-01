İngiltere Başbakanı, Erdoğan'la Görüştü! Ay Sonu Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. May, görüşmede, İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınayarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını iletti.

27 OCAK'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

İngiliz basını, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ocak ayı sonunda Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. 27 Ocak'ta gerçekleşmesi beklenen ziyarette, May'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceği belirtildi.

İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Görüşmede, DEAŞ'a karşı yürütülen uluslararası mücadelenin yanısıra, Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin masaya yatırılması bekleniyor.