Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği Şehit Babası Bekir Çiçek

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in Şanlıurfa'daki ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk etmenin gururunu yaşıyor.



Şehidin babası Bekir Çiçek, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit edilişini tevhid davası olarak gördüğünü dile getirdi.



Oğlunun Müslüman, Şanlıurfalı ve Kürt olduğunu ifade eden Çiçek, oğlunun şehit olduğu günden bu yana gerek devlet büyüklerinden gerekse mahalle halkına kadar hemen her kesimden destek ve ilgi gördüklerini, bu yüzden dua eden veya kendilerinin yanında olan herkese minnettarlık duyduklarını söyledi.



Müslümanlıkta şehitlerin "ölü" olarak nitelendirilemeyeceğine işaret eden Çiçek, "İnşallah onun şefaati tüm İslam alemi için geçerli olacak. Bizler birbirimizin kardeşiyiz. Bu haksız davayı güdenler, şer davasında öne çıkıp milleti katletmek isteyenler, kimi katlettiklerine dikkat etsin. Yeter artık, çünkü Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bu zihniyeti destekleyenler, bilsinler ki kendi kendimizi öldürmeyeceğiz. Tek çaremiz var o da kenetlenmektir ve şer odaklarına karşı hayatımızı birlikte yürütmeliyiz. O vatanı o siyonistlere çiğnetmemeliyiz." diye konuştu.



Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili şunları kaydetti:



"Ziyaret için kendilerine teşekkür ederiz. Bize taziyelerini iletti. Allah kendinden razı olsun. Ne gerekiyorsa bizim için yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O öyle bir lider ki, davasının, memleketinin lideri. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Onun ve beraberindekilerin gelmesiyle yükümüz hafifledi."