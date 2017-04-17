Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim'in Türbesini Ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim türbesini ziyaretinde çekilen görüntüler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim türbesini ziyaretinde çekilen görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde restorasyonu tamamlanan türbenin açılışının yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken görüntüleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Yavuz Sultan Selim'in sandukası üzerinde bulunan kaftanı örten beyaz örtüyü beraber kaldırdıkları görüldü.