Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul'un üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul'un üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından böyle görüntülendi. İstanbul'un iki yakasını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a giderken, uçakta İstanbul üzerinden çekilen görüntüler adete mest etti. Sisin etkili olduğu İstanbul semalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce kez beğenildi.

(İHA)

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