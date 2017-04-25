Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seferberlik Çağrısına Gazi Şehirden 'Şehit Yakını' Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine şehit yakınlarına ücretsiz düğün sözü veren iş adamı Fatih Demir, bu sözünü tutarak şehit oğlunun düğününü ücretsiz yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine 10 bin dolarını bozup makbuzunu getiren herkese düğün salonunu ücretsiz yapacağı sözünü veren Fatih Demir, Şehit yakınlarına da yılın 12 ayı düğün salonunu ücretsiz vereceğini açıklamıştı. Fatih Demir verdiği sözü tutarak, başvuruda bulunan toplam 4 şehit ailesine düğün için tarih verdi. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan Astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile dünyaya evine girdi. Çiftin düğünü Şahinbey Plaza'da her şey dahil ücretsiz yapıldı.



Şahinbey Plaza'nın işletmecisi Fatih Demir seferberlik çağrısının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bir seferberlik çağrısı yapmıştı. Ben de bu çağrı üzerine isteyen her şehit yakınlarına düğün salonumu her şey dahil ücretsiz yapacağımı söyledim. Bugün ilk şehit yakını olan Sedat Bozan kardeşimin düğününü yapıyoruz. 3 şehit yakını daha başvurdu onlara da randevuları verildi. Allah'tan bir ömür mutluluk diliyorum" dedi.



Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan Astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan ise anlamlı desteği nedeniyle Fatih Demir'e teşekkür ederek, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çağrısından dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin bu hareketleri yapması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP