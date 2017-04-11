Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesi alanda arama yapıldı



ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki halkla buluşmasının öncesinde buluşmanın gerçekleşeceği alanda detektör köpeklerle arama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bu gün saat 14.00'da gerçekleştireceği halk buluşması öncesi eski 11 Nisan Stadının yanındaki alanda detektör köpeklerle arama yapıldı. Alan sivillerden boşaltıldıktan sonra emniyet ve jandarmaya ait detektör köpekler yardımıyla alanda ve alan çevresinde arama yapan ekipler her tarafı didik didik aramadı. Polisler ise bariyerlerin etrafında bekleyerek giriş ve çıkışları engelledi.

(Şİ-SD-