Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Programı Öncesi Alanda Arama Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki programı öncesinde alanda dedektör köpeklerle arama yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği halk buluşması öncesi eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda dedektör köpeklerle arama yapıldı. Alan boşaltıldıktan sonra emniyet ve jandarmaya ait dedektör köpekler yardımıyla alanda ve alan çevresinde arama yapan ekipler her tarafı didik didik aradı. Polisler ise bariyerlerin etrafında bekleyerek giriş ve çıkışları engelledi. - ŞANLIURFA