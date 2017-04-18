Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliğine Ilişkin Konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda resmi sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliği için teklifte bulunacaklarını açıkladı.



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm kesimlerin sandıktan çıkan sonuca saygı duyması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Şaibe söylentileri yayarak halk oylamasının sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir" dedi. Referandumda çıkan sonucun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Başbakan, birlik-beraberlik vurgusu yaptı ve 16 Nisan'da Tüm Türkiye'nin kazandığını söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:



Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece "evet" kampanyasına destek veren 25 milyon 154 bin vatandaşımız değildir. Tercihi "hayır" olan 23 milyon 775 bin 294 vatandaşımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, demokrasi güçlenerek bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A PARTİ ÜYELİĞİ TEKLİFİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliği için yapılacak teklife ilişkin de konuşan Başbakan Yıldırım, "Diğer bir husus da cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti'yle ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Dolayısıyla resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz. Kendisini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız" dedi.



(İHA)