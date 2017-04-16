Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan 'Evet' Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan 205 "Evet" oyu çıkarken 146 "Hayır" oyu çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan 205 "Evet" oyu çıkarken 146 "Hayır" oyu çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Saffet Çebi Ortaokulunda 3248 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 354 oyun kullanıldığı sandıkta 205 evet oyu çıkarken 146 hayır oyu çıktı. Sandıktaki atılan 3 oy ise geçersiz sayıldı.
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