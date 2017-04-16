Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Yoğun Güvenlik Önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Oy kullanacak için okula gelen vatandaşların üzeri aranırken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

OY KULLANMAK İÇİN GELENLERİN ÜZERİ ARANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşların için güvenlik kapsamında üzeri arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle saatlerinde oyunu kullanmak üzere Saffet Çebi Ortaokulu'na gelmesi bekleniyor.