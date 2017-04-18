Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mozambik Ziyareti Meyvelerini Vermeye Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında Mozambik'e yapmış olduğu ziyaret meyvelerini vermeye başladı. İki ülke ilişkilerini geliştirmek adına Ocak ayında Türkiye'den iş adamları ile Mozambik'e bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambikli iş adamları ile Türk iş adamlarının beraber iş yapmalarını önermişti. Ziyaretin ardından bir Türk inşaat firması Mozambik'te beş bin konut yapılması için anlaşma imzaladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ocak ayında Mozambik'e ziyaret gerçekleştirmiş, Mozambikli iş adamları ve Türk iş adamlarına beraber iş yapmalarını önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine Türk şirketleri harekete geçti. Bölgede çeşitli inşaat çalışmaları yürüten Akay İnşaat, Maputa belediyesinin bedelsiz tahsis ettiği arsa üzerine her yıl 1.000 konut olmak üzere toplamda 5 bin konut için vardıkları anlaşmayı imzaladı.



Ziyaretten sonra bakış açısı değişti



Cumhurbaşkanının bölgeye olan ziyaretinden önce de projeleri olduğunu belirten Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun," Ziyaretten sonra karşılıklı güven duygusu daha da pekişti. Bu işbirliğinin devamı niteliğinde olan, aynı zamanda da var olan ilişkimizi güçlendirecek olan Maputo Toplu Konut Birliğinin kurulmasına yönelik sözleşmeyi iki tarafın heyetler arasında yaptığı görüşmelerin sonucunda imza aşamasına geldi. Projenin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi Türk'lerin burada oluşturduğu algı açsından önem arz etmektedir"dedi.



1 Milyar Dolarlık Döviz



Mozambik'in başkenti Maputo'da 2018 yılından başlayarak her yıl bin konut, beş yılda beş bin konut üretmek için sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Ertan Olgun, "Beş yıllık süreçte inşaatın tüm malzemesi ülkemizden ihraç edilecektir. 5 yılda ülkemize toplamda 1 Milyar Dolarlık döviz girişi sağlanmasının önü tamamen açılmıştır. Firmamızın da içerisinde bulunduğu yarı kamu yarı özel Toplu Konut Birliği, gerçekleştirilecek inşaatın denetimini yapacak aynı zamanda oluşturulan fonun amacına uygun ve doğru olarak kullanılmasından sorumlu olacaktır .Bizim yapmış olduğumuz projenin en kritik tarafı ise Türk iş adamlarının bölgeye olan bakış açısının değişecek olmasıdır. Ben inanıyorum ki bu projeden sonra bir çok inşaat firması bölgede proje gerçekleştirmeye başlayacaklardır.2017 yılının son çeyreğinde atacağımız bu projenin ülkemize ve Maputo halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projede özel bir yeri olduğuna vurgu yapan Ertan Olgun, "İnşaat sektörü ile bütün buluşmalarında Afrika'yı işaret eden Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bizlerin bakış açısını değiştirdi. Ancak yinede projeye başlamadan önce güvenlik,,işçilik ve malzeme gibi kaygılarımız vardı. Bütün bu kaygılarımızı gidermek için zamanının büyük bir kısmını bizimle harcayan, bu projenin önemini kavramış bürokratlarımıza da özel bir teşekkürü borç bilirim.Bu proje onların sayesinde bu aşamalara geldi. Maputo Büyükelçimiz Zeynep Kızıltan'a ve Maputo Ticaret Ateşemiz Ahmet Mahir Yener'e projemize gösterdikleri özel ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ederim"dedi . - İSTANBUL