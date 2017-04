Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli seferberlik çağrısına Gazi şehirden 'şehit yakını' desteği



GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine şehit yakınlarına ücretsiz düğün sözü veren iş adamı Fatih demir, bu sözünü tutarak, şehit oğlunun düğünü ücretsiz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine 10 bin dolarını bozup makbuzunu getiren herkese düğün salonunu ücretsiz yapacağı sözünü veren Fatih demir, Şehit yakınlarına da yılın 12 ayı düğün salonunu ücretsiz yapacağını açıklamıştı. Fatih Demir verdiği sözü tutarak, başvuruda bulunan toplam 4 şehit ailesine düğünlerini kendi salonunda yapılması için tarih verdi. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile düzenlenen törenle dünyaya evine girdi. Çiftin düğünü Şahinbey Plazada her şey dahil ücretsiz yapıldı. Şahinbey Plazanın işletmecisi Fatih Demir seferberlik çağrısının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bir seferberlik çağrısı yapmıştı. Bende bu çağrı üzerine isteyen her şehit yakınlarına düğün salonumu her şey dahil ücretsiz yapacağımı söyledim. Bugün ilk şehit yakını olan Sedat Bozan kardeşimin düğününü yapıyoruz. 3 şehit yakını daha başvurdu onlara da randevuları verildi. Allah'tan bir ömür mutluluk diliyorum" dedi.

Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan ise, anlamlı desteği nedeniyle Fatih Demir'e teşekkür ederek, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çağrısından dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin bu hareketleri yapması gerekiyor" diye konuştu.