Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Komşuları 'Defarges' Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı üyeleri, Fransız siyaset bilimci Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "suikast" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı üyeleri, Fransız siyaset bilimci Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "suikast" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Ümit TÜRK İstanbul / DHA AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na suikaste azmettirmek", "Tehdit" ve "Hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.
"KENDİLERİ BU İÇLER ACISI DURUMDAYKEN, YAPILAN AÇIKLAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü yer olan Beyoğlu'ndaki komşuları olarak burada olduklarını belirtti. Defarges'in sarf ettiği sözleri şiddetle kınadıklarını belirten Muş, hiç kimsenin bu ülkede iç savaş çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini söyledi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın milletin iradesiyle seçildiğini belirten Muş, 10 gün önce yapılan referandumda da, halkın yüzde 86'sı sandığa giderek, alınan yüzde 51 buçuk oyla hükümet sisteminin değiştirdiğini söyledi. Muş, "İki gün önce ise bu açıklamayı yapan kişinin ülkesinde başkanlık seçimi oldu. 4 aday içerisinde yüzde 25'i geçen olmadı. İkinci olan aday orada aşırı sağcı, ırkçı ve yabancı düşmanı olan bir aday. Belki bu kişi Fransa'nın başına başkan seçilecek. Kendileri bu içler acısı durumdayken, Türkiye'nin şeçilmiş, meşru Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış oldukları bu densiz açıklamaları şiddetle kınıyoruz" diye konuştu. Topluluk açıklamanın ardından adliye binasına girerek, bireysel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçelerini sundular.
DİLEKÇEDEN...
Dilekçede Fransız siyaset bilimci Defarges'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun öldürülmesi kalır" sözlerini sarf ettiği belirtildi. Defarges'in bu ifadesiyle sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, "Verdikleri oylarla onu bu makama layık gören bizlere ve milyonlarca vatandaşa da yapılmış açık bir tehdit ve hakarettir" denildi. Dilekçede, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, "Cumhurbaşkanı'na suikaste azmettirmek", "Tehdit ve, "Hakaret" suçlarından dava açılması talep edildi.