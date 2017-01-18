Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul etti.
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