Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnlerine Gireceğiz' Sözüne Dava Açan 7 Kişi Tutuklandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında FETÖ/PDY'yi kast ederek "İnlerine gireceğiz" açıklaması üzerine kendilerine 'hakaret edildiği' iddiasıyla tazminat davası açan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Şubat 2014 tarihinde FETÖ/PDY'ye yönelik "İnlerine gireceğiz" sözleriyle kendilerine hakaret ettiğini iddia eden aralarında esnaf, öğretmen ve muhtarların da bulunduğu 21 kişi, Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha önce tutuklandığı belirlenirken, diğer 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ocak'ta şüpheliler H.K., A.K, E.K, M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç.'nin kaldığı adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Antalya