Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Sevgili" Şiiri Stüdyoyu Ağlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ey Sevgili'' şiiri stüdyoyu ağlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın