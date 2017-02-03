Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başlattığı "Komşunu Al Gel" Kampanyasına İlk Destek Sivrihisar'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizm sektör temsilcileri ile buluştuğu toplantıda turizmde yeni hedefleri ortaya koyduğu ve adeta açılışını yaptığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına ilk destek Sivrihisar'dan geldi.



Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın ulusal bir televizyon programında "Turizmde Yeni Atılım Hedefi" ile soruları yanıtladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda açılışını yaptığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına ilk desteğin Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'den geldiğini açıkladı.



Komşusunu da alıp gelene Sivrihisar'ın incili küpesi



Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, turizm sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıdan hemen sonra kendisini Sivrihisar Belediye Başkanı'nın aradığını ve "Hocam biz bu kampanyaya katılıyoruz, önümüzdeki cumartesi günü bir sucuk festivalimiz var, orada ilan edeceğim, düğününü yurt dışından gelip Sivrihisar'da yapan tüm hemşehrilerimize tasarımı Hititlere dayanan Sivrihisar'ın geleneksel incili küpesini hediye edeceğim" dediğini aktardı. Bakan Nabi Avcı, bu kampanyada belediyelerin kilit öneme haiz olduğunu belirterek, belediyelerin yapıcı fikirleri ile bu kampanyayı zenginleştireceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR