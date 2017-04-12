Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Çevik, Talabani'yi Ziyaret Etti
Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, Çevik ve beraberindeki heyetin sağlık sorunları yaşayan Talabani'yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde yer alan Debaşan bölgesindeki konutunda ziyaret ettiği ifade edildi.
Haberde Çevik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talabani'ye sevgi ve selamlarının iletilmesinin yanında en kısa zamanda sağlığına kavuşması mesajını ulaştırdığı bildirildi.
Talabani ile görüşmesi sırasındaki konuşmalarına yer verilen Çevik, "Bölgede barış ve istikrarlı havanın oluşturulması konusunda rolü olan Celal Talabani'den büyük bir tecrübe kazandım. Irak ve Türkiye'nin sağlam ilişkiler kurması hususunda önemli adımlar attı." dedi.
Heyetin Talabani'yi ziyaretinin, Kerkük'ün KYB'li Valisi Necmeddin Kerim'in tek taraflı kararı üzerine kamu binaları üzerinde IKBY bayrağının asılmasından sonra gelmesi dikkati çekti.
Kerkük İl Meclisi, 28 Mart tarihinde Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda tek taraflı bir karar alarak IKBY bayrağının kamu binalarında asılmasına onay vermişti.
Irak Meclisi de, 1 Nisan tarihindeki bayrak krizi meselesine ilişkin düzenlediği oturumda Kerkük İl Meclisi'nin tek taraflı kararı onaylamadıklarını bildirmişti.