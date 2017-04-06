Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir Temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir temasları Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ettiBALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ziyaretleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir temasları
Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti
BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ziyaretleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı'nın ev sahipliği ziyarette AK Parti Balıkesir Milletvekilleri de hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Yol boyunca satranç takımı ve çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur eşlik etti.
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi yoğun oldu.