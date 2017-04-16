Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor"

-"Halk oylamasındaki tartışmalar geride kalmıştır"

-"Sadece slogan ile yönetimi üstlenmek mümkün değil"

-"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu karara odaklanmasını istiyoruz"

-"Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz ülkelerin terör örgütleri konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.