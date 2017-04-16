Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetimimizi Değiştiriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor" -"Halk oylamasındaki tartışmalar geride kalmıştır" -"Sadece slogan ile yönetimi üstlenmek mümkün değil" -"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu karara odaklanmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor"
-"Halk oylamasındaki tartışmalar geride kalmıştır"
-"Sadece slogan ile yönetimi üstlenmek mümkün değil"
-"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu karara odaklanmasını istiyoruz"
-"Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz ülkelerin terör örgütleri konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.