Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetimimizi Değiştiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor" -"Halk oylamasındaki tartışmalar geride kalmıştır" -"Sadece slogan ile yönetimi üstlenmek mümkün değil" -"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu karara odaklanmasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetimimizi Değiştiriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor"
-"Halk oylamasındaki tartışmalar geride kalmıştır"
-"Sadece slogan ile yönetimi üstlenmek mümkün değil"
-"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu karara odaklanmasını istiyoruz"
-"Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz ülkelerin terör örgütleri konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Huber Köşkü, Referandum, Istanbul, İstanbul, Siyaset
6