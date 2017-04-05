Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TGRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİNİ TAM OLARAK OTURTAMADI"

ABD'de Trump yönetiminin FETÖ ve PYD konusunda politika değişikliğine henüz gitmediklerini kaydeden Kalın, "Şu anda kadar Trump yönetiminden PYD ve FETÖ konularında politika değişikliğine gidileceğine dair bir çalışma göremedik. Trump tam manasıyla yönetimini oturtabilmiş değil. Bunların gecikmede etkisi var. PYD meselesinde, bu politikayı uygulayan ekip aynı politikanın devam etmesi için bastırıyor. Rakka operasyonunda beraber hareket edebileceğimizi söyledik. Bize ne 'evet' ne de 'hayır' diyorlar. FETÖ konusunda tutumları değişmedi. Elimizde çok güçlü bir dosya var. Yargı sürecinden bahsediyorlar ama ortada bizim yargının ortaya koyduğu kararlar var. Biz bu konuda telkinlere devam edeceğiz, müttefiklik hukukuna yakışır bir tutum bekliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLMEYECEK"

Fırat Kalkanı Harekatının sona ermesinin Türkiye'nin çekildiği anlamına gelmediğini özellikle belirten Kalın, PYD'nin DEAŞ'la mücadele gibi bir derdinin olmadığını, müttefiklerin bunu görmesi gerektiğini kaydetti.

Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirten Kalın, "Bu bizim için tehlike noktasına geldiğinde bizim için meşru hedeftirler" dedi.

"ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ MAYIS AYI İÇİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın ne zaman görüşeceği yönündeki soruyu cevaplayan Kalın, "Trump ve Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesi oldu. Niyet Şubat, Mart gibi bir görüşmenin olmasıydı. O taraftan kaynaklanan gecikmeler, ardından bizdeki referandum süreci bunu ertelememizi gerektirdi. Referandumdan sonra Mayıs ayı içinde ziyaretin olmasını bekliyoruz" dedi.