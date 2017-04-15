Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rizeli Vatandaş Arasında Renkli Diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rizeli bir vatandaşın referandum diyaloğu renkli görüntüler oluşturdu. Rizeli vatandaşın, "Göreceksin, ha bu sözümü yaz. Diyeceksin Rizeli bana böyle demişti. 64'ün altına da kalmayacağız inşallah" sözlerine Erdoğan, "İnşallah ben de o zaman buraya hayırlısıyla yine bir kurban keserim" diye yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Tarabya'da aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanına ilgi gösteren Rizeli bir vatandaş, referandum tahminini Erdoğan ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rizeli vatandaş arasında yaşanan renkli diyalog sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni aldı.



"Sayın cumhurbaşkanım Allah uzun ömür versin. Yüzde 64 ile Allah'ın izniyle yine buradayız" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ciddi mi diyorsun?" diye sordu.



Erdoğan'ın sorusuz üzerine Rizeli vatandaş, "Göreceksin, ha bu sözümü yaz. Diyeceksin Rizeli bana böyle demişti. 64'ün altına da kalmayacağız inşallah. Hayırlısı Allah'tan ama evet olacak" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "İbrahim 64 diyor bak, yazdın değil mi? İnşallah ben de o zaman buraya hayırlısıyla yine bir kurban keserim. O zaman ben zaten sana mürid olurum" dedi. - İSTANBUL