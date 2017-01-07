Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May, telefonda, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulundu. Erdoğan ve May, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi