Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Arasında Sürpriz Görüşme

Dün bakanlar kurulunda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım bugün sürpriz bir şekilde Ankara'da tekrar bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katıldıktan sonra, programında görünmemesine rağmen ani bir şekilde Beştepe'ye geçti.

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"AK PARTİ'NİN BAŞINA GEÇECEĞİM"

Erdoğan ve Yıldırım'ın, bu sabah gerçekleşen Sincar operasyonu ve AKPM'nin Türkyie kararını değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Başbakan Yıldırım bugün yabancı gazetecilere verdiği demeçte, kabine değişikliğinin sinyalini de vermişti.

Ardoğan ise Reuters haber ajansıyla yaptığı röportajda "referandum sonuçları açıklanınca AK Parti'nin başına geçeceğim" demişti.

Ayrıntılar geliyor...