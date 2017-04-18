Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, DEAŞ'a karşı ortak mücadele konuşuldu, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı iş birliğinin gerekliliği de vurgulandı