Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasında Gerçekleşen Telefon Görüşmesinde, Deaş'a Karşı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, DEAŞ'a karşı ortak mücadele konuşuldu, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı iş birliğinin gerekliliği de vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, DEAŞ'a karşı ortak mücadele konuşuldu, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı iş birliğinin gerekliliği de vurgulandı